В январе этого года мир увидел новую флагманскую модель баварского бренда. Встретили ее неоднозначно, поскольку многочисленные поклонники бренда решили, что дизайнеры "переборщили" с фирменной решеткой радиатора. А что о ней думают профи?

В обрамлении “стройных” элегантных лазерных фар хромированная радиаторная решетка некоторым кажется непропорционально большой. Но автомобильный дизайнер из Украины Максим Шкиндер утверждает, что принцип “золотого сечения” не был нарушен.

Максим Шкиндер сейчас живет и работает в Англии, он старший дизайнер экстерьеров британских суперкаров McLaren. Недавно он гостил в Киеве по случаю победы в конкурсе арт-проектов от BMW, поэтому мы решили узнать его экспертное мнение относительно размеров и пропорций в новом BMW 7-Series.



Фото: Максим Шкиндер и THE ESSENCE, созданный для арт-проекта ART INSPIRED BY THE 8 / BMW

Авто 24: Решетка радиатора – именно то, что многим не нравится в дизайне последних BMW. Что как художник и дизайнер думаешь о тенденции к увеличению размеров решетки радиатора на баварских автомобилях?

Фото: BMW 7 Series 2019/2020 / BMW

Максим Шкиндер: Я не претендую на истину, но предположу, что увеличение решетки радиатора в последних моделях БМВ могло быть результатом следующих факторов:

1) Машины становятся мощнее, нужно больше охлаждения, следовательно площадь радиатора увеличивается и периметр внешней решетки вслед за ней;

2) Машины становятся физически больше в связи с требованиями к безопасности пешеходов, согласно правилам сертификации. Старый размер решетки “терялся” на увеличенных формах и габаритах машины.

3) Как художник скажу, что в 15 веке идеалом женской красоты были пышные формы, которые в наше время классифицируются как размер XXL. Считалось, что обладательница такой фигуры жила в достатке и хорошо питалась, что было, конечно же, редкостью и роскошью среди простых людей. На психологическом уровне транслировалось, что с такими формами женщинам было легче рожать, а потомство росло здоровым и крепким.

Такой ход [увеличение размеров решетки – прим. ред] добавляет бренду весомого восприятия (perceived quality), определенной статусности и визуальной доминантности. Другими словами – вызывает доверие.

Авто 24: Не слишком ли смелый такой дизайн?

Максим Шкиндер: фирменной форме радиаторной решетки kidney grille (кидни грилл – почки; прим. ред.) не хватает узнаваемости. За свою историю БМВ перепробовал много: решетка сливалась в один элемент, вытягивалась по горизонтали, разъединялась вставкой в цвет кузова, в электросерии она была монолитной, сохраняя лишь контур как элемент узнаваемости бренда и без функции радиатора.

Как по мне, это один из витков эволюции, закономерный поиск, часть процесса трансформации на пути к чему-то новому. А самое главное, что о решетке сейчас говорят все. В современном искусстве считается, что не так важно событие само по себе, как происходящее вокруг него.

Основная масса критики приходится на европейских клиентов, тогда как покупатели в Китае положительно восприняли внешний вид BMW 7 Series 2019/2020.

Фото: салон BMW 7 Series / BMW

Комментарий от главного дизайнера BMW Адриана ван Хойдонка:

Изучение отзывов показало, что покупатели хотят видеть явные различия между 5 Series и 7 Series. А предыдущие обновления критиковали за то, что новая машина практически не отличалась от предшественника. Я понимаю, что люди могут быть шокированы видом 7 Series и я получаю критические отзывы, но это неизбежно. Моя цель – сделать машину, которая понравится всем, хотя, очевидно, это возможно не всегда.

