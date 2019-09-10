Примерно так будут выглядеть следующие M3 и M4.

BMW продолжает развитие дизайнерской мысли, и у нового концепта баварцев снова гигантская радиаторная решетка. Больше, чем когда-либо.

Еще не утихли горячие обсуждения огромного “гриля” нового BMW X7 и 7-Series, а баварцы уже шокируют публику еще большей решеткой концепта, формы которого передадутся следующим M3 и M4.

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Серийная итерация BMW Concept 4 должна появиться в следующем году. Достаточно высока вероятность, что серийное купе унаследует от концепта динамичный силуэт, длинный рельефный капот, глубокие выштамповки на кузове и стильную узкую оптику. А вот экстравагантные 21-дюймовые колесные диски, узкие боковые зеркала, массивный диффузор и огромная радиаторная решетка дальше концепта не пойдут.

Нынешний шеф-стилист компании – Домагож Дюкеч – заявил, что BMW Concept 4 создавался на основе дизайна классических моделей, в первую очередь, BMW 328 и MW 3.0 CSi.

Фото: BMW Concept 4 / Сarscoops, BMW

Технические характеристики концепта баварцы оставили без внимания, поскольку концепт был создан исключительно для демонстрации тенденций будущего дизайна и эволюции спорткаров BMW 3/4 Series.

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