Якщо ви ніколи не замислювались про роботу двигуна свого автомобіля – це чудово, адже означає, що працює він справно і не вимагає до себе уваги. Можливо, його збирали саме так, як показано у цьому відео.

У світі не так вже й багато автомобілів, двигуни яких збираються вручну – це дорого і непрактично з економічної точки зору, адже вимагає роботи висококваліфікованого спеціаліста та багаторівневого контролю, тому й коштують машини з такими двигунами дуже дорого.

Баварці пообіцяли, що вартість спортивного купе BMW M850i буде досить демократичною. Переконатись у цьому поки немає змоги, але орієнтуючись на вартість звичайного купе 8-ї Серії, можна прогнозувати цінник десь у 150 тисяч доларів.

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Та якою б не була вартість німецького спорткара, характеристики в нього точно будуть вражаючими. А забезпечить їх 4,4-літровий V8 бітурбо, процес складання якого і показаний у цьому відео.

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