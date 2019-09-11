Фейслифтинг пошел флагманской модели на пользу не только в эстетическом смысле, но и техническом.

Чешский производитель привез на автошоу во Франкфурте полную линейку флагманской модели Superb, после рестайлинга, включая совершенно новую гибридную версию SUPERB iV.

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На своем стенде во Франкфурте чешская компания представила суббренд ŠKODA iV с двумя первыми моделями – плагин-гибридным SUPERB iV и городским электромобилем CITIGOe iV.

Фото: обновленное семейство SUPERB / Carscoops

Обновленный флагман ŠKODA использует ту же силовую установку, что и Volkswagwn Passat GTE. 1,4-литровый бензиновый TSI с помощью электромотора генерирует 217 л.с. и 400 Нм. Аккумуляторная батарея на 13 кВт, позволяет SUPERB iV проехать только на электрической тяге до 55 км.

Фото: ŠKODA SUPERB iV 2020 / ŠKODA

На стенде марки также состоялась премьера SUPERB Scout – внедорожной вариации модели, доступной только в кузове универсал, с увеличенным дорожным просветом и полным приводом “в базе”.

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