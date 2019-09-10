С наименьшей из своих моделей чешская марка "входит в новую эру мобильности".

ŠKODA представила во Франкфурте хороший подиум для своих шоукаров, а главная роль на нем была отведена миниатюрному CITIGOe iV.

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Субкомпактный электрический хэтчбек будет выпускаться исключительно с пятидверным кузовом. Чешскому бренду удалось сохранить достаточно привлекательную цену на свой новый электрокар – базовое исполнение CITIGOe iV будет стоить меньше 20 тысяч долларов, а в продаже появится в следующем году.

Электрокар оснащается двигателем мощностью 61 кВт (83 л.с., 210 Нм) и литий-ионным аккумулятором на 36,8 кВт*ч, который будет обеспечивать до 265 км автономного хода. Вся производительность силовой установки поступает на переднюю ось компакта. Ускорение до сотни (максимальная скорость – 130 км/ч) занимает у электрокара 12,5 секунд.

Фото: ŠKODA CITIGOe iV во Франкфурте / Авто24

Длина нового електроситикара составляет 3597 мм, а ширина – 1645. Багажник вмещает 250 литров поклажи, а сложив спинки задних сидений емкость можно увеличить до 923 литров.

При использовании зарядного устройства переменного тока мощностью 7,2 кВт аккумулятор заряжается на 80% за 4 часа 8 мин. Кроме того, CITIGOe iV доступна зарядка до 80% емкости батареи за 1 час c помощью разъема CCS Combo 2 от быстрых зарядных станций постоянного тока мощностью 40 кВт.

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ŠKODA CITIGOe iV в стандартной комплектации оснащается 14-дюймовыми стальными колесами, а двухцветные 16-дюймовые легкосплавные диски Scorpius – за доплату или в составе дорогих комплектаций. Новинка будет предлагаться в четырех основных цветах кузова: Candy White, Tornado Red, Sunflower Yellow, Kiwi Green (белый, красный, желтый и зеленый соответственно), а опционально будут доступны оттенки металлик: Deep Pearlescent Black, Crystal Blue и Tungsten Silver (черный, голубой, серебристый).

Фото: ŠKODA CITIGOe iV / ŠKODA

Интерьер для электрической версии ŠKODA CITIGOe iV оставили почти без изменений по сравнению с бензиновыми версиями модели. Изменились на более экологичные материалы отделки, слегка отретушированы детали, общая же архитектура сохранилась.

Мультимедийная система CITIGOe iV теперь имеет возможность использовать смартфон с приложением Move & Fun в качестве дополнительного дисплея автомобиля для воспроизведения изображений, видео или навигации. Кроме того, электрокар предлагает мобильные онлайн-сервисы с приложениями, которые позволяют осуществлять удаленный доступ к аккумулятору или кондиционеру машины.

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