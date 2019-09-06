Это как Skoda Scala Monte Carlo. Здесь все то же самое, только на кроссовере.

Monte Carlo, по сути, является названием комплектации чешского кроссовера Kamiq, самого дорогого из них. Вживую машину чешская марка представит во Франкфурте.

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Подобно представленной недавно Scala Monte Carlo, отделка Kamiq Monte Carlo характеризуется большим количеством черных акцентов на кузове. Все, что раньше сверкало хромом, в "Монте Карло" черное, включая: рамку решетки радиатора, детали бампера и корпуса боковых зеркал, рейлинги и накладки на пороги, а также надписи Skoda и Kamiq на дверце багажника. Оптика у кроссовера полностью светодиодная.

Внутри топовый Kamiq имеет спортивные кресла с интегрированными подголовниками, кожа на руле, рычаге коробки передач и "ручнике" и чуть больше хромированных деталей.

Фото: Skoda Kamiq Monte Carlo 2019 / Skoda

На стенде Skoda во Франкфурте Kamiq Monte Carlo выставят вместе с топовой Scala с таким же именем, а продавать новый кроссовер начнут в конце нынешнего года. Версия Monte Carlo будет доступна для Kamiq с любым мотором.

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