Opel готовит для посетителей Международного Автосалона IAA во Франкфурте мировые премьеры и продемонстрирует, какое автомобильное будущее нас ждет.

Автосалон IAA станет местом, где дебютируют самые разные автомобильные марки: полностью новое поколение Corsa, подзаряжаемый гибрид Grandland X Hybrid4, новинка Astra с пересмотренной моторной гаммой, большой вен Zafira Life.

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Новое поколение компактного автомобиля Opel Corsa. Новинка предлагает оригинальный дизайн, современное оснащение, высокоэффективные классические двигатели внутреннего сгорания. А также – впервые для модели – дебютирует полностью электрическая версия Corsa-e с запасом хода до 330 километров (WLTP).

Вторая мировая премьера на стенде Opel – подзаряжаемый гибрид Grandland X Hybrid4 с полным приводом. Инновационный гибрид типа “Plug-In” сочетает в себе мощность бензинового 1,6-литрового турбодвигателя и пары электромоторов: суммарная отдача гибридной силовой системы достигает 300 л.с., также удалось реализовать полный привод (задние колеса вращает электромотор). При этом расход топлива равен всего 1,6 л на 100 км.

Третий автомобиль – новинка Opel Astra. Благодаря своей выдающейся аэродинамике, абсолютно новым поколением двигателя и трансмиссий, данный автомобиль демонстрирует превосходные показатели топливной экономичности и радикальное снижение уровня выбросов СО2. Расход топлива составляет: в городском цикле – 5,3-5,2 л на 100 км, в загородном цикле – 3,9-3,8 л на 100 км.

И последняя, но не по значимости, новинка: вен Opel Zafira Life, который впервые предстанет перед широкой публикой именно на Франкфуртском автосалоне IAA 2019. Через двадцать лет после запуска первого поколения модели в 1999 году, теперь история имени Zafira находит свое продолжение в четвертой модели семейства.

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