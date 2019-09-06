Opel готує для відвідувачів Міжнародного Автосалону IAA у Франкфурті світові прем’єри та продемонструє, яке автомобільне майбутнє нас чекає.

Автосалон IAA стане місцем, де дебютують найрізноманітніші автомобілі Марки: повністю нове покоління Corsa, підзаряджуваний гібрид Grandland X Hybrid4, новинка Astra з переглянутою моторної гамою, великий вен Zafira Life.

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Нове покоління компактного автомобіля Opel Corsa. Новинка пропонує оригінальний дизайн, сучасне оснащення, високоефективні класичні двигуни внутрішнього згоряння. А також – вперше для моделі – дебютує повністю електрична версія Corsa-e з запасом ходу до 330 кілометрів (WLTP).

Друга світова прем'єра на стенді Opel – підзаряджуваний гібрид Grandland X Hybrid4 з повним приводом. Інноваційний гібрид типу «Plug-In» поєднує в собі потужність бензинового 1,6-літрового турбодвигуна і пари електромоторів: сумарна віддача гібридної силової системи досягає 300 к.с., також вдалося реалізувати повний привід (задні колеса обертає електромотор). При цьому витрата палива дорівнює лише 1,6 л на 100 км.

Третій автомобіль – новинка Opel Astra. Завдяки своїй видатній аеродинаміці, абсолютно новим поколінням двигуна і трансмісій, даний автомобіль демонструє чудові показники паливної економічності і радикальне зниження рівня викидів СО2. Витрата палива складає: в міському циклі – 5,3-5,2 л на 100 км, в заміському циклі – 3,9-3,8 л на 100 км.

І остання, але не за значимістю, новинка: вен Opel Zafira Life, який вперше постане перед широкою публікою саме на Франкфуртському автосалоні IAA 2019. Через двадцять років після запуску першого покоління моделі в 1999 році, тепер історія імені Zafira знаходить своє продовження в четвертій моделі сімейства.

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