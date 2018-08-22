До 2024 року німецький виробник розраховує повністю електрифікувати свій модельний ряд.

Концепт GT X Experimental від Opel демонструє перспективний напрямок дизайну майбутніх електрокарів німецької марки. Головною характерною рисою Опелів стануть лінійні світлодіодні фари.

Чи будуть втілені у серійних моделях такі елементи як двері-самогубці та відсутність центральної стійки – говорити поки зарано. Однак Opel обіцяє зберегти мінімалістичний стиль у оформленні своїх майбутніх машин.

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Фото: Концепт Opel GT X Experimental / Opel

Справжній мінімалізм панує у салоні концепту Opel GT X, та для прототипів такого розряду це досить типово. Втім, Tesla довела, що і в серійному автомобілі може бути настільки ж лаконічний салон.

За інформацією Autocar, концепт оснащений літій-іонним акумулятором потужністю 50 кВт*год та системою індуктивної підзарядки. Електромотор – один, з приводом на передню вісь. Потужність двигуна не розкрита, хоча це, скоріш за все, не має значення, адже у даному випадку важливіший дизайн GT X Experimental.

Opel розраховує, що до 2021 року 40% продажів припадатиме на кросовери, а до 2024 року виробник пропонуватиме електричну версію для кожної зі своїх моделей.

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