Подейкують, що в гарячого хетчбека буде двигун 2.3 EcoBoost від Mustang.

Зовнішність Ford Focus ST 2020 модельного року розкрита. Судячи з фотографій, новинка майже не відрізнятиметься від Focus ST-Line 2019 модельного року. Хоча, можливо, виробник навмисне встановив елементи кузову від актуальної моделі.

Єдина відмінність, що одразу впадає в око – інакше оформлення бампер у зоні між протитуманними фарами та решітками. Та ще шильдик ST на кормі.

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Фото: Шпигунські фото Ford Focus ST 2020 модельного року / Autoblog / SpiedBilde

Ззаду помітний подвійний вихлоп, тоді як у ST-Line труба лише одна. Якщо ви помітили чималий причеп позаду Ford Focus ST, то це не додатковий аксесуар, а польова лабораторія для замірювання вихлопних газів та інших аспектів роботи машини.

За чутками гарячий хетчбек “Форд” отримає або модернізований 1,5-літровий турбо-двигун з трьома циліндрами від поточної моделі, або ж 2,3-літровий чотирициліндровий EcoBoost з турбіною від Focus-RS і Mustang.

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