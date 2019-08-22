Обгортку з машини знімуть у Франкфурті.

З-під покрову виглядають самі лише краєчки коліс, назви немає, інформація про машину відсутня. Тим не менш, ясно, що це буде електричний концепт компактного кросовера чи хетчбека.

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Компанія Opel раніше вже оголосила список своїх прем'єр для Франкфурта: у вересні публіці представлять нові покоління моделей Astra та Corsa, гібридний GrandLand X, а також особливу версію Zafira Life. Однак на свіжому тізері не представлений один з перерахованих автомобілів.

Зважаючи на нинішню повсюдну популярність паркетників, під чорною тканиною на фотографії від Opel, скоріш за все, автомобіль саме цього типу. Про те, що він батарейний, свідчать кольорові акценти на колесах, як у представлених раніше електричного спорткупе Opel GT та кросовера Opel GT X Experimental. Крім того, тізерне зображення, розміщене у твіттері Opel супроводжується такстом про те, що компанія “все ще повинна приховувати свій секрет електрифікації”.

Фото: концепти Opel GT, Opel GT X Experimental та невідома модель / Opel

Обриси таємничого автомобіля можуть бути силуетом все того ж GT X Experimental у близькому до конвеєрного вигляді. Або ж новою моделлю з майбутньої лінійки електрокарів Opel. Виробник розраховує, що до 2021 року 40% продажів припадатиме на кросовери, а до 2024 року планує мати електричну версію для кожної зі своїх моделей.

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