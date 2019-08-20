Японці почали підготовку до дебюту кросовера, дата якого вже відома. Оприлюднена і деяка технічна інформація.

Нова порція тізерів від Nissan, що зображують друге покоління популярного позашляховика, демонструє готовий до виробництва Juke, поки укритий щільним камуфляжем. Втім, навіть старання фірми замаскувати зовнішність майбутньої новинки не завадили розгледіти деякі деталі.

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Наприклад, ясно, що кросовер збереже свій впізнаваний силует з динамічною лінією даху, м'язистими колісними арками і короткими звісами. Крім того, добре проглядаються рельєфні спадаючі виштамповки по бортах і нова радіаторна решітка в актуальному фірмовому стилі. Можна помітити і ручки задніх дверей, заховані в стійки - рішення, успадковане кросовером від Juke попередньої генерації.

Зображень інтер'єру поки не оприлюднено, але, за чутками, кросовер обзаведеться новою мультимедійною системою, комунікативними сервісами і дорогими матеріалами обробки. Нададуть йому доступ і до фірмового "автопілоту" ProPilot - просунутому комплексу водійських асистентів.

Офіційно підтверджено, що Juke побудований на платформі CMF-B альянсу Renault-Nissan, що робить його близьким родичем, наприклад, Renault Clio і дозволяє розраховувати на деяке збільшення габаритів. Поки достовірно відомо лише про один мотор - 117-сильний трьохциліндровий двигун з турбонаддувом, який буде працювати в парі або з шестиступінчастою механікою, або з семиступінчастим роботом. Від варіатора в Nissan відмовилися.

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За попередніми даними, в моторну гамму для кросовера також увійдуть бензинові турбомотори потужністю до 200 к.с. і дизельний двигун об'ємом 1,5 л. Також у Nissan ще раз підтвердили точну дату прем'єри нового покоління Juke: вона відбудеться 3 вересня. Відповідно, продажі кросовера на обраних ринках стартують ще до кінця року.