Японцы начали подготовку к дебюту кроссовера, дата которого уже известна. Обнародована и некоторая техническая информация.

Новая порция тизеров от Nissan, изображающих второе поколение популярного внедорожника, демонстрирует готовый к производству Juke, пока укрытый плотным камуфляжем. Впрочем, даже старания фирмы замаскировать внешность будущей новинки не помешали разглядеть некоторые детали.

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Например, ясно, что кроссовер сохранит свой узнаваемый силуэт с динамичной линией крыши, мускулистыми колесными арками и короткими свесами. Кроме того, хорошо просматриваются рельефные ниспадающие выштамповки по бортам и новая радиаторная решетка в актуальном фирменном стиле. Можно заметить и ручки задней двери, спрятанные в стойки – решение, унаследованное кроссовером от Juke предыдущей генерации.

Изображения интерьера пока не опубликованы, но, по слухам, кроссовер обзаведется новой мультимедийной системой, коммуникативными сервисами и дорогими материалами отделки. Предоставят ему доступ к фирменному "автопилоту" ProPilot – продвинутому комплексу водительских ассистентов.

Официально подтверждено, что Juke построен на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, что делает его близким родственником, например, Renault Clio и позволяет рассчитывать на некоторое увеличение габаритов. Пока достоверно известно только об одном моторе – 117-сильном трехцилиндровом двигателе с турбонаддувом, который будет работать в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с семиступенчатым роботом. От вариатора в Nissan отказались.

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По предварительным данным, в моторную гамму кроссовера также войдут бензиновые турбомоторы мощностью до 200 л.с. и дизельный двигатель объемом 1,5 л. Также в Nissan еще раз подтвердили точную дату премьеры нового поколения Juke: она состоится 3 сентября. Соответственно, продажи кроссовера на выбранных рынках стартуют еще до конца года.