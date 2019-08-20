Компания Toyota усовершенствовала свой автобус Sora 1 на топливных элементах, оснастив его рядом передовых электронных систем для оптимизации движения в городе.

Toyota Motor Corporation подготовила для своего водородного городского автобуса Sora 1 ряд инновационных решений. Среди них система превентивной безопасности ITS (Intelligent Transport Systems), которая помогает оптимизировать загрузку на маршруте, скорость и повышает точность прибытия на остановки.

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Автобус получил функцию оповещения водителя о пешеходах в слепых зонах при правом повороте. Также появилась кнопка аварийной остановки в салоне, которой могут воспользоваться пассажиры в нештатной ситуации – например, если водителю вдруг станет плохо.

Однако чем действительно удивляет водородный автобус Toyota Sora 1, так это способность определять расстояние между автомобилями. Это позволяет автобусам двигаться в колоннах равномерно, не скапливаясь по два и более перед светофорами и на остановках. Более того, последний автобус в колонне может подавать команду светофора для содержания зеленого сигнала, чтобы не разрывать колонну.

Что же касается силовой линии, то автобус Sora 1 приводят в движение двумя электромоторами. Каждый из них развивает мощность 113 кВт и максимальный крутящий момент в 335 Нм. Моторы питают твердотельные полимерные батареи Toyota FC Stack.

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Напомним, что официальный старт продаж водородных автобусов Toyota был дан в марте 2018 года. К Олимпиаде 2020 в Токио планируется закупить 100 таких машин.