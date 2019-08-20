Компанія Toyota удосконалила свій автобус Sora 1 на паливних елементах, оснастивши його рядом передових електронних систем для оптимізації руху в місті.

Toyota Motor Corporation підготувала для свого водневого міського автобуса Sora 1 ряд інноваційних рішень. Серед них система превентивної безпеки ITS (Intelligent Transport Systems), яка допомагає оптимізувати завантаження на маршруті, швидкість і підвищує точність прибуття на зупинки.

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Автобус отримав функцію оповіщення водія про пішоходів в сліпих зонах при правому повороті. Також з'явилася кнопка аварійної зупинки в салоні, якою можуть скористатися пасажири в нештатній ситуації - наприклад, якщо водієві раптом стане погано.

Однак чим дійсно дивує водневий автобус Toyota Sora 1, так це здатність визначати відстань між автомобілями. Це дозволяє автобусам рухатися в колонах рівномірно, не накопичуючись по два і більше перед світлофорами і на зупинках. Більш того, останній автобус в колоні може подавати команду світлофора для утримання зеленого сигналу, щоб не розривати колону.

Що ж стосується силової лінії, то автобус Sora 1 призводять в рух двома електромоторами. Кожен з них розвиває потужність 113 кВт і максимальний крутний момент в 335 Нм. Мотори живлять твердотільні полімерні батареї Toyota FC Stack.

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Нагадаємо, що офіційний старт продажів водневих автобусів Toyota був дан в березні 2018 року. До Олімпіади 2020 на Токіо планується закупити 100 таких машин.