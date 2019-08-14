Зрозуміло, що такий собі автомобіль майбутнього не постане перед нами одномоментно – розвиток техніки йде поетапно. Тому в якійсь мірі нас чекає розчарування: багатьма з достоїнств автомобілів майбутнього ми користуємося вже сьогодні. Але найголовнішого ми ще не бачили ...

Коли згадують про автомобілі майбутнього, в першу чергу говорять, що вони будуть "автономними" – в нормальному перекладі це означає "безпілотними".

Не буде перебільшенням сказати, що багато хто з нинішніх моделей за функціоналом дуже близькі до такого статусу. Але щоб масовий серійний автомобіль був начисто позбавлений керма і водійського сидіння – такого нинішні покоління водіїв навряд чи побачать.

Швидше за все, найближчі пару десятиліть автомобіль, навіть отримавши автопілот, не втратить керма та інших органів управління.

Творці автомобілів майбутнього бачать перед собою два головних напрямки: підвищення зручності користування машиною як товаром і підвищення безпеки руху. Кінцева мета першого напрямку – автомобіль, який не потребує ніякої участі людини в управлінні ним, другого – виключення загибелі пасажирів при будь-якій ДТП.

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В ідеалі досягнення другої мети стане результатом досягнення першої – тобто водій-робот буде більш грамотним і уважним, ніж водій-людина, і не допускатиме помилок – а значить, буде уникати аварій.

Завтра - вже сьогодні

Ми не завжди навіть помічаємо, що автомобільні конструктори давно вже обкатують на серійних машинах готові елементи автомобілів-безпілотників. Електроприводи керма і гальм, якими простіше замінити мускульну силу водія, датчики прискорень, які замінять вестибулярний апарат людини, контроль стану коліс, лічильник пробігу до ТО, і так далі... І само собою, системи безпеки, які самотужки реагують на небезпеку і зупиняють автомобіль, щоб уникнути зіткнень, давно вже не дивина. Самостійно об'їжджати несподівано виникаючі перешкоди серійні машини поки не вміють, але ось підрулювати при перетині осьової лінії, повертаючи машину на свою смугу при виїзді – будь ласка.

Тільки в найсміливіших концептах конструктори ризикують геть відмовитися від керма і педалей.

Дуже важливе досягнення конструкторів, на якому чомусь мало акцентується увага – це вміння автомобіля самостійно зупинятися не тільки при небезпечному наближенні до машині, що рухається попереду, але і при раптовій появі на дорозі сторонніх об'єктів. Адже одна справа – стежити за скороченням дистанції до чужої корми, що маячить постійно попереду.

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І зовсім інша – вичленувати в передньому секторі огляду, в стороні від дороги, серед безлічі статичних і рухомих об'єктів саме той, чия траєкторія руху перетнеться з траєкторією автомобіля. І неважливо, що це – фургон, що здає задом з дворового проїзду або хлопчисько-дошкільник, який біжить від магазину серед пішоходів і запаркованних автомобілів: машина сама проаналізує ймовірність зіткнення, приготується до гальмування, підвівши колодки до дисків і миттєво затисне їх, коли стане ясно, що об'єкт продовжує свій згубний маршрут.

Автомобілісти, чиї серійні машини оснащені такою функцією (наприклад, деякі моделі Volvo, Mercedes, Subaru, Tesla) підтверджують, що система спрацьовує і зупиняє автомобіль набагато швидше водія-людини. Наприклад, коли на вузькій вулиці раптово, за кілька метрів перед капотом з-за припаркованих машин з'являється стрімкий пішохід.

Всі електронні системи безпеки в сучасному автомобілі створені з прицілом на майбутнє – для застосування в машинах з автопілотом.

Ще одна складна для "безпілотника" проблема, вирішена відносно недавно – проїзд складних перехресть в умовах напруженого трафіку. Процесор автопілота повинен обробити безліч інформації, зібраної датчиками (камерами, радарамі, тепловізорами) і на основі прийнятих в даній країні Правил дорожнього руху прийняти рішення про порядок проїзду розв'язки.

На цьому тлі інші "навички", якими наділяють сучасні автопілоти їхні конструктори, насправді не такі складні: автоматична парковка, рух по автобану, пошук оптимального маршруту ...

Справа не в техніці

Цікаво, що створенням автоматичних систем управління автомобілем займаються в першу чергу не власне автовиробники, а компанії, які постачають їм різні компоненти (Bosch, Continental та ін.). Від представників деяких з них журналісту Авто24 доводилося чути, що з технічної точки зору багато проблем вже вирішено – наприклад, питання об'їзду несподівано виниклої перешкоди. Затримка за юридичною стороною питання – кожен маневр автопілота може спричинити за собою нові ризики і відповідальність перед іншими учасниками руху.

Законодавцям розвинених держав скоро треба буде розв'язати проблему відповідальності для нових суб'єктів права – безпілотних автомобілів.

І саме юридична сторона справи поки перешкоджає ширшому впровадженню багатьох елементів автопілотів. Хто буде відповідати, якщо машина з роботом за кермом стане учасником ДТП? Власник, який з самого ранку не торкався до керма і педалей? Автовиробник, що випускає сотні тисяч подібних машин? Або може, дилер, який продає такий непростий товар споживачеві?

Один скаже: "Я ні причому!", Другий не зможе брати участь в сотнях судових засідань по всьому світу просто фізично, третій втратить комерційний сенс у своїй діяльності або зробить чималу націнку "за ризик". Схоже, потрібно якесь принципово нове законодавче рішення, і лобі автовиробників напевно вже працює над ним в органах влади провідних країн світу.

Реальний, але поки важкодосяжний крок до абсолютно безпечного автомобіля – налагодження систем обміну даними між автомобілями і об'єктами дорожньої (міський) інфраструктури.

А що далі?

Є в справі впровадження в життя машин-автопілотів ще мало розроблена ніша – обмін даними між транспортними засобами та дорожньою інфраструктурою. Це дуже перспективна тема, яка саме і дозволить водіям-роботам вийти на принципово інший рівень безпеки в порівнянні з драйвером-людиною. Але про це ми поговоримо наступного разу. Відзначимо тільки, що саме завдяки телематиці і зазначеним системам обміну даними автомобіль майбутнього не буде однаковий в різних країнах світу – рівень роботизації і безпеки напевно буде різним. Як відрізняються моделі і комплектації машин на різних ринках вже сьогодні.

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