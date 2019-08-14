Понятно, что некий автомобиль будущего не предстанет пред нами одномоментно – развитие техники идет поэтапно. Поэтому в какой-то мере нас ждет разочарование: многими из достоинств автомобилей будущего мы пользуемся уже сегодня. Но самого главного мы еще не видели…

Когда упоминают об автомобилях будущего, в первую очередь говорят, что они будут “автономными” – в нормальном переводе это означает “беспилотными”.

Не будет преувеличением сказать, что многие из нынешних моделей по функционалу весьма близки к такому статусу. Но чтобы массовый серийный автомобиль был начисто лишен руля и водительского сиденья – такого нынешние поколения водителей вряд ли увидят.

Скорее всего, ближайшие пару десятилетий автомобиль, даже получив автопилот, не лишится руля и других органов управления.

Создатели автомобилей будущего видят перед собой два главных направления: повышение удобство пользования машиной как товаром и повышение безопасности движения. Конечная цель первого направления – автомобиль, не требующий никакого участия человека в управлении им, второго – исключение гибели пассажиров при любом виде ДТП.

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В идеале достижение второй цели станет результатом достижения первой – то есть водитель-робот будет более грамотным и внимательным, чем водитель-человек, и не будет допускать ошибок – а значит, будет избегать аварий.

Завтра – уже сегодня

Мы не всегда даже замечаем, что автомобильные конструкторы давно уже обкатывают на серийных машинах готовые элементы автомобилей-безпилотников. Электроприводы руля и тормозов, которыми проще заменить мускульную силу водителя, датчики ускорений, заменяющие вестибулярный аппарат человека, контроль состояния колес, счетчик пробега до ТО, и так далее… И естественно, системы безопасности, которые сами реагируют на опасность и останавливают автомобиль во избежание столкновений давно уже не диво. Самостоятельно объезжать неожиданно возникшие препятствия серийные машины пока не умеют, но вот подруливать при пересечении осевой линии, возвращая машину на свою полосу при выезде – пожалуйста.

Только в самых смелых концептах конструкторы рискуют отказаться от руля и педалей.

Очень важное достижение конструкторов, на котором почему-то мало акцентируется внимание – это умение автомобиля самостоятельно останавливаться не только при опасном приближении к впереди идущей машине, но и при внезапном появлении на дороге посторонних объектов. Ведь одно дело – следить за сокращением дистанции до постоянно маячащей впереди чужой кормы.

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И совсем другое – вычленить в переднем секторе обзора, в стороне от дороги, среди множества статичных и движущихся объектов именно тот, чья траектория движения пересечется с траекторий автомобиля. И неважно, что это – сдающий задом из дворового проезда фургон или мальчишка-дошкольник, бегущий от магазина между пешеходов и запаркованных автомобилей: машина сама проанализирует вероятность столкновения, приготовится к торможению, подведя колодки к дискам и мгновенно зажмет их, когда станет ясно, что объект продолжает свой гибельный маршрут.

Автомобилисты, чьи серийные машины оснащены такой функцией (например, некоторые модели Volvo, Mercedes, Subaru, Tesla) подтверждают, что система срабатывает и останавливает автомобиль намного быстрее водителя-человека. Например, когда на узкой улице внезапно, за несколько метров перед капотом из-за припаркованных машин появляется быстро идущий пешеход.

Все электронные системы безопасности в современном автомобиле созданы с прицелом на будущее – для примения в машинах с автопилотом.

Еще один сложная для “безпилотника” проблема, решенная относительно недавно – проезд сложных перекрестков в условиях напряженного трафика. Процессор автопилота должен обработать уйму информации, собранной датчиками (камерами, лидарами, тепловизорами) и на основе принятых в данной стране Правил дорожного движения принять решение о порядке проезда развязки.

На этом фоне остальные “навыки”, которыми наделяют современные автопилоты их конструкторы, на самом деле не так сложны: автоматическая парковка, движение по автобану, поиск оптимального маршрута…

Дело не в технике

Интересно, что созданием автоматическим систем управления автомобилем занимаются в первую очередь не собственно автопроизводители, а компании, поставляющие им различные компоненты (Bosch, Continental и др.). От представителей некоторых из них журналисту Авто24 доводилось слышать, что с технической точки зрения многие проблемы уже решены – например, вопрос объезда неожиданно возникшего препятствия. Задержка за юридической стороной вопроса – каждый маневр автопилота может повлечь за собой новые риски и ответственность перед другими участниками движения.

Законодателям развитых государств скоро предстоит решить проблему ответственности для новых субъектов права – безпилотных автомобилей.

И именно юридическая сторона дела пока препятствует более широкому внедрению многих элементов автопилотов. Кто будет отвечать, если машина с роботом за рулем станет участником ДТП? Владелец, который с самого утра не прикасался к рулю и педалям? Автопроизводитель, выпускающий сотни тысяч подобных машин? Или может быть, дилер, продающий столь непростой товар потребителю?

Один скажет: “Я ни причем!”, второй не сможет участвовать в сотнях судебных заседаний судах просто физически, третий потеряет коммерческий смысл в своей деятельности или сделает немалую наценку “за риск”. Похоже, нужно какое-то принципиально новое законодательное решение, и лобби автопроизводителей наверняка уже работает над ним в органах власти ведущих стран мира.

Реальный, но пока труднодостижимый шаг к абсолютно безопасному автомобилю – налаживание систем обмена данными между автомобилями и объектами дорожной (городской) инфраструктуры.

А что дальше?

Есть в деле внедрения в жизнь машин-автопилотов еще мало разработанная ниша – обмен данными между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой. Это очень перспективная тема, которая как раз и позволит водителям-роботам выйти на принципиально иной уровень безопасности по сравнению с драйвером-человеком. Но об этом – в следующий раз. Отметим только, что именно благодаря телематике и указанным системам обмена данными автомобиль будущего не будет одинаков в различных странах мира – уровень роботизации и безопасности наверняка будет разным. Как отличаются модели и комплектации машин на разных рынках уже сегодня.

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