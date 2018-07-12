Схоже, автомобілі майбутні Опель матимуть лаконічний дизайн з прямими лініями.

Німецький автовиробник натякнув, як виглядатимуть автомобілі Opel у середині 2020-х.

Дизайнери марки говорять про те, що образ майбутніх моделей буде “сміливим і чистим”, та роздивитись, що саме вони мають на увазі поки неможна. Доводиться лише здогадуватись та припускати, що під шовковою ковдрою криється щось схоже на концепт 2016 року Opel GT, показаний у Женеві. Ось як він виглядав, якщо ви забули:

Ближче до кінця року німці обіцяють зняти покривало з нового концепту – тоді й побачимо, “сміливий і чистий” Opel.

Також цікаво: Hyundai показала новий Genesis G70 на розкішних фото