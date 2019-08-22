Обертку с машины снимут во Франкфурте.

Из-под покрова выглядят одни только краешки колес, названия нет, информация о машине отсутствует. Тем не менее, ясно, что это будет электрический концепт компактного кроссовера или хэтчбека.

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Компания Opel ранее уже объявила список своих премьер для Франкфурта: в сентябре публике представят новые поколения моделей Astra и Corsa, гибридный GrandLand X, а также особую версию Zafira Life. Однако на свежем тизере не представлен ни один из перечисленных автомобилей.

Учитывая нынешнюю повсеместную популярность паркетников, под черной тканью на фотографии от Opel, скорее всего, автомобиль именно этого типа. О том, что он батарейный, свидетельствуют цветные акценты на колесах, как в представленных ранее электрического спорткупе Opel GT и кроссовера Opel GT X Experimental. Кроме того, тизерное изображение, размещенное в твиттере Opel, сопровождается текстом о том, что компания “все еще должна скрывать свой секрет электрификации”.

Фото: концепти Opel GT, Opel GT X Experimental и неизвестная модель / Opel

Очертания таинственного автомобиля могут быть силуэтом все того же GT X Experimental в ближнем к конвейерной виде. Или же новой моделью из будущей линейки электрокаров Opel. Производитель рассчитывает, что к 2021 году 40% продаж будут приходиться на кроссоверы, а к 2024 году планирует иметь электрическую версию для каждой из своих моделей.

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