Це як Skoda Scala Monte Carlo. Тут усе те ж саме, тільки на кросовері.

Monte Carlo, по суті, є назвою комплектації чеського кросовера Kamiq, найдорожчої з них. Живу машину чеська марка представить у Франкфурті.

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Подібно до представленої нещодавно Scala Monte Carlo, оздоблення Kamiq Monte Carlo характеризується великою кількістю чорних акцентів на кузові. Усе, що раніше виблискувало хромом, в “монте Карло” чорне, включаючи: рамку решітки радіатора, деталі бампера і корпуси бічних дзеркал, рейлінги та накладки на пороги, а також написи Skoda і Kamiq на дверцятах багажника. Оптика у кросовера повністю світлодіодна.

Всередині топовий Kamiq має спортивні крісла з інтегрованими підголівниками, шкіра на кермі, важелі коробки передач і “ручнику” та трохі більше хромованих деталей.

Фото: Skoda Kamiq Monte Carlo 2019 / Skoda

На стенді Skoda у Франкфурті Kamiq Monte Carlo виставлять разом з топовою Scala з таким же іменем, а продавати новий кросовер почнуть наприкінці нинішнього року. Версія Monte Carlo буде доступно для Kamiq з будь-яким мотором.

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