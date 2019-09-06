Лихий природний катаклізм на шляху до континенту прокотився островами в Атлантиці, завдавши страшної шкоди населенню.

Дві світлини були опубліковані журналістом CBS News Давідом Беньйо на його сторінці у Facebook. Вони зроблені на Багамських островах позавчора, 4 вересня вранці.

Читайте також: Дорожня камера за добу виписала сотні незаконних штрафів

На одній з фотографій – щойно прибулий на допомогу жителям Багамських островів корабель з посадковим майданчиком для гелікоптера, який доставлятиме тисячі пакунків з їжею потерпілим від урагану Доріан.



Фото: корабель, що з провіантом для потерпілих від урагану Доріан / David Begnaud

На другій – український всюдихід Sherp, який сюди доставили від дилера з Техасу. Він також допомагатиме у доставці їжі у віддалені й важкопрохідні місцевості, перевозитиме поранених та біженців і робитиме усе, що від нього буде потрібно. За різними повідомленнями до цього часу від урагану Доріан на Багамах загинуло близько 20 людей, величезна кількість поранених.

Сітлиною David Begnaud поділився виконавчий директор Sherp – Ярослав Пригара. “На фото Sherp, вироблений в Києві. Sherp доставляє їжу постраждалим від цього чергового природного катаклізму. І дає можливість евакуації тим, кому потрібна допомога. У такі моменти і розумієш, в чому сенс щоденної роботи команди”, – написав Ярослав.



На фотографії в автомобіля спущені шини – лише так його можна було транспортувати на автовозі, пояснює Ярослав Пригара.

Нагадаємо, Sherp – повністю українська розробка, котра завоювала високі оцінки “експертів з бездоріжжя” усього світу. Примітно, що цього року Sherp став лідером з експорту автомобілів за кордон. І другим за обсягом виробником комерційної техніки в Україні, хоча виробництво, налагоджене під Києвом, не перевищує кількох сотень машин на рік. Найбільшим попитом всюдихід користується в Канаді, США та Уганді.

Всюдихід Sherp має довжину всього 3,4 метра, а його висота та ширина – 2,52 метра. При цьому висота коліс – 1,6 метра, а кліренс близько 60 см. Маса всюдихода – 1,3 тонни. Кузов несучий, алюмінієвий або сталевий. Він оснащений пневмоциркуляційною підвіскою, додатковими баками для пального, вбудованими в колісні диски, швидкісною системою стравлювання повітря та накачування шин. Sherp може долати перешкоди висотою 70 см, плавати і їздити по абсолютно будь-якій поверхні.

Також цікаво: Подільский міст обіцяють відкрити до кінця року