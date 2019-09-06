Лихой природный катаклизм на пути к континенту прокатился по островам в Атлантике, нанеся страшный вред населению.

Две фотографии были опубликованы журналистом CBS News Давидом Беньйо на его странице в Facebook. Они сделаны на Багамских островах позавчера, 4 сентября, утром.

Читайте также: Дорожная камера за сутки выписала сотни незаконных штрафов

На одной из фотографий – только прибывший на помощь жителям Багамских островов корабль с посадочной площадкой для вертолета, который будет доставлять тысячи пакетов с едой пострадавшим от урагана Дориан.



Фото: корабль с провиантом для пострадавших от урагана Дориан / David Begnaud

На второй – украинский вездеход Sherp, который сюда доставили от дилера из Техаса. Он также будет помогать в доставке еды в отдаленные и труднопроходимые местности, перевозить раненых и беженцев и делать все, что от него потребуется. По разным сообщениям, сейчас от урагана Дориан на Багамах погибли около 20 человек, огромное количество раненых.

Фотографией David Begnaud поделился исполнительный директор Sherp – Ярослав Пригара. "На фото Sherp, произведенный в Киеве. Sherp доставляет еду пострадавшим от этого очередного природного катаклизма. И дает возможность эвакуации тем, кому нужна помощь. В такие моменты и понимаешь, в чем смысл ежедневной работы команды", – написал Ярослав.

На фотографии у автомобиля спущены шины – только так его можно было транспортировать на автовозе, объясняет Ярослав Пригара.

Напомним, Sherp – полностью украинская разработка, которая завоевала высокие оценки "экспертов бездорожья" всего мира. Примечательно, что в этом году Sherp стал лидером по экспорту автомобилей за границу. И вторым по объему производителем коммерческой техники в Украине, хотя производство, налаженное под Киевом, не превышает нескольких сотен машин в год. Наибольшим спросом вездеход пользуется в Канаде, США и Уганде.

Вездеход Sherp имеет длину всего 3,4 метра, а его высота и ширина – 2,52 метра. При этом высота колес – 1,6 метра, а клиренс около 60 см. Масса вездехода – 1,3 тонны. Кузов несущий, алюминиевый или стальной. Он оснащен пневмоциркуляционной подвеской, дополнительными баками для горючего, встроенными в колесные диски, скоростной системой стравливания воздуха и накачки шин. Sherp может преодолевать препятствия высотой 70 см, плавать и ездить по абсолютно любой поверхности.

Также интересно: Подольский мост обещают открыть до конца года