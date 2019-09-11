Более 20 марок этого года отказались от участия экспозиций на международном автосалоне во Франкфурте и "Ниссан" – один из них. И маркетологи компании доказали, что презентацию новинки можно проводить хоть в чистом поле.

В этом году в павильонах IAA не встретишь стендов Citroën, DS, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin, Alpine, Abarth, Dacia, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Infiniti и Nissan. Последняя позволила себе еще и пошутить по этому поводу.

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Nissan официально представила второе поколение Juke накануне Франкфуртского автосалона. Ожидалось, что вживую новинку можно будет увидеть во Франкфурте, но презентацию перенесли на индивидуальную арену для кроссовера во Франкфорте.

Фото: презентация Nissan Juke 2020 во Франкфорте / Carscoops

Место с таким названием найдет не каждый навигатор, и это не помешало Nissan устроить там “Франкфорт Шоу 2019”. Небольшое село Франкфорт расположено во французской коммуне Приморская Шаранта. Найти его (и прийти на мероприятие) смогла лишь четверть сотни людей, хотя Nissan France приглашала всех желающих и обещала приятные сюрпризы для 150 первых гостей.

Массовки не получилось, но если посмотреть на отдельные фотографии с релиза Nissan, складывается впечатление, что кроссоверы красуются на стенде масштабного автошоу. Смена ракурса на других фотографиях показывает, что стенд устроен просто посереде поля.

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