Вслед за "Тесла" и "Порше", "Фольксваген" начнет продажи не с самой доступной версии новинки.

Volkswagen представил идеологического наследника "Кафера" и "Гольфа" – батарейный хэтчбек ID.3, нацелен повторить успех этих действительно "народных" моделей, в мире электрокаров.

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ID. 3 стал первым из десяти электрокаров серии ID на платформе Volkswagen MEB. Базовая версия Volkswagen ID.3 оценена немного меньше 30 тысяч евро, как и было обещано. А дальность пробега на одном заряде версии с самой мощной батареей достигает 550 км. Правда, такое исполнение покупателям придется подождать, хотя на подиуме во Франкфурте новинка была представлена ​​сразу в трех вариантах.

Базовая версия Volkswagen ID.3 поступит в продажу последней. Хэтчбек будет оснащаться аккумуляторной батареей на 45 кВт*ч, которая обеспечит пробег до 330 км (WLTP). Первой же покупателям будет доступна модель с батареей средней емкости – ID.3 Mid-Range. Аккумулятор "середнячка" имеет 58 кВт*ч энергии, которой достаточно для пробега до 420 км. Именно версии Mid-Range предусмотрены для Volkswagen ID.3 в исполнении 1st Edition – это около 30 тысяч машин с особой отделкой, которые будут доставлены заказчикам, которые резервировали машины с мая этого года, когда появилась такая возможность.

Фото: Volkswagen ID.3 / Сarscoops, Volkswagen

Топовая версия ID.3 – Long-Range, комплектуется аккумулятором на 77 кВт*ч, который обеспечивает хэтчбеку запас хода до 550 км. Стоимость такого исполнения, как и среднего, пока не названа.

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