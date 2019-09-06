Гибриды Peugeot 508 и Peugeot 508 SW, которые могут заряжаться от сети, также могут пройти исключительно на электротяге 52-54 км.

Peugeot постепенно идет к своей цели – обеспечить каждую новинку электрифицированной версией. В подтверждение этого модели Peugeot 508 и Peugeot 508 SW теперь будут доступны в виде гибрида – Peugeot 508 Hybrid i Peugeot 508 SW Hybrid. Согласно сертификационным испытаниям по новому протоколу WLTP, расход горючего в седане и универсале составляет 1,3 л на 100 км.

Суммарная мощность гибрида (Plug-In Hybrid) – 225 л.с. (165 кВт). При этом общая стоимость владения и эксплуатации гибрида почти такая же, как у обычного автомобиля с ДВС. При этом гибрид также имеет свои преимущества: меньше уровень выбросов отработанных газов, выше суммарная мощность и лучше динамика, беспрепятственный въезд в центр города.

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Новые Peugeot 508 Hybrid и 508 SW Hybrid уже доступны для заказа во Франции и будут доступны к заказу на других рынках Европы до конца года.

Peugeot 508 Hybrid и 508 Sw Hybrid соединили в себе бензиновый двигатель PureTech мощностью 180 л.с. (132 кВт) и электромотор мощностью 110 л.с. (80 кВт) – в итоге предложив максимальную суммарную мощность 225 л.с. (165 кВт).

Тяговая аккумуляторная батарея емкостью 11,8 кВтч обеспечивает 100% электрический запас хода 54 км для модели 508 и 52 км для 508 SW (данные согласно правилам измерения WLTP). Зарядка аккумулятора занимает менее 1 ч 45 мин при использовании фирменного настенного зарядного устройства Wallbox (6,6 кВт, 32 А).

Благодаря гибкости платформы EMP2 (Efficient Modular Platform), установка гибридного силового агрегата и тягового аккумулятора не требовали компромиссов в вопросах пространства салона или объема багажника. В результате и салон, и багажник сохранили емкость обычных версий 508/508 SW: полноценный 5-местный автомобиль с багажным отсеком 487 л (для 508) или 530 л (для 508 SW).

Традиционно для модели PEUGEOT 508/508 SW, гибрид доступен в трех основных версиях:

Allure (или Allure Business) – вариант с премиальным оснащением по цене среднего класса;

GT Line – вариант с акцентом на динамику и спортивный характер;

GT – автомобиль высшего класса, который органично сочетает динамичность и роскошь – например, эксклюзивную обивку Alcantara® Greval Grey.

Напомним, что названы популярные гибриды Украины.