Гібриди Peugeot 508 І Peugeot 508 SW, що можуть заряджатися від мережі, також можуть пройти виключно на електротязі 52-54 км.

Peugeot поступово йде до своєї мети – забезпечити кожну новинку електрифікованою версією. На підтвердження цього моделі Peugeot 508 І Peugeot 508 SW тепер будуть доступні у вигляді гібрида – Peugeot 508 Hybrid i Peugeot 508 SW Hybrid. Згідно сертифікаційних випробувань за новим протоколом WLTP, витрата пального у седані та універсалі становить 1,3 л на 100 км.

Сумарна потужність гібрида (Plug-In Hybrid) - 225 к.с. (165 кВт). При цьому загальна вартість володіння і експлуатації гібрида майже така ж, як у звичайного автомобіля з ДВЗ. При цьому гібрид також має свої переваги: менше рівень викидів відпрацьованих газів, вище сумарна потужність і краще динаміка, безперешкодний в'їзд в центр міста.

Читайте також: тест Peugeot 508 на українських дорогах

Нові Peugeot 508 Hybrid І 508 SW Hybrid вже доступні для замовлення у Франції і будуть доступні до замовлення на інших ринках Європи до кінця року.

Peugeot 508 Hybrid І 508 Sw Hybrid поєднали в собі бензиновий двигун PureTech потужністю 180 к.с. (132 кВт) і електромотор потужністю 110 к.с. (80 кВт) – у підсумку запропонувавши максимальну сумарну потужність 225 к.с. (165 кВт).

Тягова акумуляторна батарея ємністю 11,8 кВтг забезпечує 100% електричний запас ходу 54 км для моделі 508 і 52 км для 508 SW (дані згідно з правилами виміру WLTP). Зарядка акумулятора займає менше 1 год 45 хв при використанні фірмового настінного зарядного пристрою Wallbox (6,6 кВт, 32 А).

Завдяки гнучкості платформи EMP2 (Efficient Modular Platform), установка гібридного силового агрегату і тягового акумулятора не вимагали компромісів в питаннях простору салону або об'єму багажника. В результаті і салон, і багажник зберегли місткість звичайних версій 508/508 SW: повноцінний 5-місний автомобіль з багажним відсіком 487 л (для 508) або 530 л (для 508 SW).

Традиційно для моделі PEUGEOT 508/508 SW, гібрид доступний в трьох основних версіях:

Allure (або Allure Business) - варіант з преміальним оснащенням за ціною середнього класу;

GT Line - варіант з акцентом на динаміку і спортивний характер;

GT - автомобіль вищого класу, який органічно поєднує динамічність і розкіш - наприклад, ексклюзивну оббивку Alcantara® Greval Grey.

Нагадаємо, що названі найпопулярніші гібриди України.