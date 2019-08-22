Рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні має деякі несподіванки.

Хтось вважає гібриди тупиковою гілкою автомобільної еволюції, перехідним етапом від автомобілів з ДВС до електрокарів. А для когось гібриди - можливість заощадити на паливі і хоч трохи більш спокійно ставитися до навколишнього середовища.

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У чому плюси гібрида?

Він рушає з місця і стартує безшумно. Він може частину шляху проїхати на електротязі. Він більш дружелюбним до природи, ніж авто з ДВС. Та й енергія гальмування у гібридів не пропадає, а накопичується.

У чому мінуси гібрида?

Він дорожче звичайного авто з ДВС. Ризик поломки у двох моторів (електричного і внутрішнього згоряння) - більше, ніж у одного. А їх обслуговування - дорожче. Акумулятори гібрида коштують дорожче звичайних і їх заміна - недешева. А ще у них помітно більше електроніки і її ще складніше обслуговувати.

Сьогодні гібридні автомобілі є практично у всіх класах. А самі гібриди поділяються на дві основні нерівнозначні групи: звичайні і ті, що можуть підзаряджатися (Plug-in), так звані плагіни. Акумулятори перше, як правило, заряджаються енергією, що виробляється при русі і гальмуванні, у других - те ж саме плюс передбачена зарядка від розетки, і пробіг на електротязі у них більше.

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У компанії Toyota гібридними автомобілями займаються давно. Більше того, тут вважають, що по-справжньому, час для чистих електрокарів ще не настав. Тому треба сконцентруватися на гібридах і до ідеалу відточувати цю технологію. Не випадково, в Україні левова частка гібридних авто - це Toyota і Lexus. Тому, очікувано, що на першому місці по продажах в Україні, з великим відривом Toyota RAV4 Hybrid. Правильно навіть буде сказати не з великим відривом, а з божевільні великим від конкурентів. Цієї моделі за 7 місяців нинішнього року було продано понад 1200 шт.

На другій позиції - Toyota CH-R Hybrid, а на третій - KIA Niro. На відміну від Toyota, ця модель не має в Україні аналогів з ДВС. Niro спочатку замислювався і розроблявся корейцями, як гібрид. Причому, гібрид зі спортивним характером.

На четвертій позиції - Mitsubishi Outlander PHEV. Цей кросовер служить в українській поліції. Що в чималому ступені вплинуло на її популярність. Адже він дорожче гібридних моделей преміального Lexus.

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П'ятий за популярністю в Україні - Lexus NX. За ним - очікувано йде Toyota Camry, яка не так давно з'явилася у нас в країні. У гібридної версії вона стала ще більш привабливою для любителів цієї моделі, оскільки обіцяє економію палива. Наступна - теж Toyota, тільки бюджетної моделі Corolla, а за нею - Lexus UX, Lexus RX, і замикає ТОП-10 найпопулярніших в Україні гібридних авто - Porsche Cayenne.

Як бачимо, в Україні 8 з 10 найпопулярніших гібридних моделей - це SUV. Найчастіше в таких авто електромотор підключає другу вісь, перетворюючи кросовер в 4х4. А 7 з 10 - Toyota і Lexus.



У порівнянні з минулим роком, продажі нових гібридів в Україні зросли вдвічі. У чималому ступені цей успіх забезпечили новинки від Toyota - RAV4, Corolla, Camry. Але якщо подивитися на реальні цифри в штуках, то за 7 місяців нинішнього року у нас в країні було продано трохи більше 2 тис. Авто з гібридним приводом.

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