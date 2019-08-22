Закарпатські патрульні вигадали нову причину для зупинки автомобілів. Вони допомагають водіям та їх пасажирам врятуватись від спеки.

Патрульні Закарпатської області зупиняють автомобілі щоб дати водіям та їх пасажирам пляшку холодної води.

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“Оскільки висока температура повітря тримається на Закарпатті вже кілька днів, ми вирішили допомогти водіям легше з нею впоратися. Уникнути втоми, повернути зосередженість за кермом, та покращити самопочуття допоможе пляшка холодної води”, повідомляють на офіційній сторінці Патрульної поліції Закарпатської області.

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Водії дякують за таку зупинку та залюбки беруть пляшки з холодною водою.