Закарпатские патрульные придумали новую причину для остановки автомобилей. Они помогают водителям и их пассажирам спастись от жары.

Патрульные Закарпатской области останавливают автомобили чтобы дать водителям и их пассажирам бутылку холодной воды.

“Поскольку высокая температура воздуха держится на Закарпатье уже несколько дней, мы решили помочь водителям легче с ней справиться. Избежать усталости, вернуть сосредоточенность за рулем, и улучшить самочувствие поможет бутылка холодной воды”, сообщают на официальной странице Патрульной полиции Закарпатской области.

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Водители благодарят за такую остановку и охотно берут бутылки с холодной водой.