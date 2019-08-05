Качество фото не очень, однако машину рассмотреть уже можно.

Во время коммерческой съемки автомобиля пользователь Инстаграм сфотографировал новый Фольксваген Гольф 8 и выложил фото в сеть. Машина оказалась того же цвета, что и последние прототипы.

Самое большое отзличие задней части Golf восьмого поколения от предыдущего – задние фонари. Что касается передней части нового Volkswagen Golf, то она не кардинально отличается от предшественника. Существенно выделяется разве что решетка радиатора.

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Интерьер нового VW Golf будет существенно изменен. Например, в центре консоли будет полностью цифровой блок датчиков и большой сенсорный экран для информационно-развлекательной системы. Новый Golf также будет поддерживать беспроводные обновления, благодаря которым VW обеспечивает защиту программного обеспечения автомобиля от кибератак.

Сначала ожидалось, что Volkswagen представит Golf Mk8 на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, но вероятно, что его перенесут на октябрь.

Напомним, что Ford и VW объединились ради электромобилей.