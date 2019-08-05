Якість фото не дуже, однак машину роздивитись вже можна.

Під час комерційної зйомки автомобіля користувач Інстаграм сфотографував новий Фольксваген Гольф 8 та виклав фото в мережу. Машина виявилась того ж кольору, що і останні прототипи.

Найбільша відмінність задньої частини Golf восьмого покоління від попереднього - задні ліхтарі. Щодо передньої частини нового Volkswagen Golf, то вона не кардинально відрізняється від попередника. Суттєво виділяється хіба що решітка радіатора.

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Інтер'єр нового VW Golf буде суттєво змінений. Наприклад, в центрі консолі буде повністю цифровий блок датчиків та великий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи. Новий Golf також буде підтримувати бездротові оновлення, завдяки яким VW забезпечує захист програмного забезпечення автомобіля від кібератак.

Спочатку очікувалося, що Volkswagen представить Mk8 Golf на вересневому автосалоні у Франкфурті, але ймовірно, що його перенесуть на жовтень.

Нагадаємо, що Ford та VW об'єднались заради електромобілів.