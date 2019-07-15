Слідом за об'єднанням BMW і Daimler для роботи над автопілотом, Ford і Volkswagen також оголосили про створення альянсу, який займеться випуском електрокарів, а також розробкою автопілотів на модульній платформі MEB німецького концерну.

Автовиробники досягли угоди про створення глобального альянсу після декількох місяців переговорів.

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Відзначається, що Ford використовує архітектуру MEB для абсолютно нової електричної моделі, яку будуть випускати для європейського ринку на підприємстві в німецькому Кельні. Випуск новинки почнеться в 2023 році. У наступні шість років американці мають намір продати понад 600 тис. Електрокарів.

З 2016 р Volkswagen вже інвестував близько 7 млн доларів в платформу MEB. Вона повинна стати базою для приблизно 15 млн "зелених" автомобілів, які випустять під брендами Volkswagen, Audi, Skoda і Seat.

Першою серійною моделлю стане хетчбек Volkswagen ID.3 - його прем'єра відбудеться восени-2019 на Франкфуртському автосалоні:

Крім того, Volkswagen в рамках співпраці з Ford вкладе 2,6 млн доларів в проект Argo AI, під керівництвом американським концерном. Компанія займається розробкою систем автоматичного управління і зараз зайнята створенням автопілота четвертого рівня.

Вперше про створення глобального альянсу Ford і Volkswagen стало відомо в кінці 2018 року. Тоді повідомлялося, що автовиробники об'єднають зусилля для створення архітектури для нового среднеразмерного пікапа і комерційного фургона в 2022 році. Йдеться про глобальні моделях, які будуть продаватися по всьому світу.

Нагадаємо, об'єднання автовиробників для вирішення конкретних завдань стають все більш популярними. Так, нещодавно Mercedes і Tesla заявили про спільний проект. Компанії будуть розробляти фургон на електричній тязі.

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