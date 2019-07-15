Вслед за объединением BMW и Daimler для работы над автопилотом, Ford и Volkswagen также объявили о создании альянса, который займется выпуском электрокаров, а также разработкой автопилотов на модульной платформе MEB немецкого концерна.

Автопроизводители достигли соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров.

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Отмечается, что Ford использует архитектуру МЭВ для абсолютно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году. В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тыс. электрокаров.

С 2016 г Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу МЭВ. Она должна стать базой для примерно 15 млн "зеленых" автомобилей, которые выпустят под брендами Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 – его премьера состоится осенью-2019 на Франкфуртском автосалоне:

Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, под руководством американского концерном. Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня.

Впервые о создании глобального альянса Ford и Volkswagen стало известно в конце 2018 года. Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022 году. Речь идет о глобальных моделях, которые будут продаваться по всему миру.

Напомним, объединение автопроизводителей для решения конкретных задач становятся все более популярными. Так, недавно Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте. Компании будут разрабатывать фургон на электрической тяге.

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