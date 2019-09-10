Слідом за "Тесла" та "Порше", "Фольксваген" розпочне продажі не з найдоступнішої версії новинки.

Volkswagen представив ідеологічного спадкоємця “Кафера” та “Гольфа” – батарейний хетчбек ID.3, націлений повторити успіх цих справді “народних” моделей, у світі електрокарів.

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ID. 3 став першим з десяти електрокарів серії ID на платформі Volkswagen MEB. Базова версія Volkswagen ID.3 оцінена трохи менше 30 тисяч євро, як і було обіцяно. А дальність пробігу на одному заряді версії з найпотужнішою батареєю досягає 550 км. Щоправда, на таке виконання покупцям доведеться зачекати, хоча на подіумі у Франкфурті новинка була представлена одразу в трьох варіантах.

Базова версія Volkswagen ID.3 надійде в продаж останньою. Хетчбек оснащуватимуть акумуляторною батареєю на 45 кВт*год, яка забезпечить пробіг до 330 км (WLTP). Першою ж покупцям стане доступна модель з батареєю середньої ємності – ID.3 Mid-Range. Акумулятор “середнячка” має 58 кВт*год енергії, якої достатньо для пробігу до 420 км. Саме версії Mid-Range передбачені для Volkswagen ID.3 у виконанні 1st Edition – це близько 30 тисяч машин з особливим оздобленням, які будуть доставлені замовникам, що резервували машини з травня цього року, коли з’явилась така можливість.

Фото: Volkswagen ID.3 / Сarscoops, Volkswagen

Топова версія ID.3 – Long-Range, комплектується акумулятором на 77 кВт*год, який забезпечує хетчбеку запас ходу до 550 км. Вартість такого виконання, як і середнього, поки не названа.

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