Речь о трековом Veloster N ETCR и дорожном Hyundai i30 N Project C, которые дебютировали во Франкфурте.

Спортивное подразделение N корейской марки Hyundai подготовило для автошоу во Франкфурте два экспоната: электрический болид Hyundai Veloster N ETCR и гражданский хэтчбек Hyundai i30 N Project C.

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Как понятно из названия боевой модели, электрический Veloster N построен для участия в кольцевых гонках ETCR с другими электрокарами. От оригинального 350-сильного турбомотора обычного Veloster N здесь не осталось и следа. Южнокорейский производитель не приводит технических данных своего электрокара, отмечая лишь, что автомобиль “полностью электрический, заднеприводный, с центральным расположением мотора”. Однако известно, что соперники Veloster N ETCR на треке будут иметь в своем арсенале порой и по четыре электромотора, по 700 лошадей и полный привод, а до сотни боевые электрокары разгоняются в пределах трех секунд.

Фото: Hyundai Veloster N ETCR / Сarscoops, Hyundai

Подробности о конструкции гоночного электромобиля Hyundai появятся не раньше, чем через месяц. После премьеры Hyundai Veloster N ETCR будут проводить полномасштабное тестирование, а впервые выйти на стартовую линию он сможет не ранее следующего года.

Фото: Hyundai i30 N Project C / Hyundai

В то же время другой спорткар Hyundai на стенде во Франкфурте – i30 N Project C, значительно ближе к народу, хотя тоже не для всех. Легче, ниже, более агрессивная версия топовой спецификации i30 N с пятью дверцами имеет в арсенале мощный турбомотор с отдачей в 280 сил. К тому же, Project C на 50 килограммов легче обычного i30 N. Вот методика похудения от специалистов команды N:

Облегченные кованые 19-дюймовые диски OZ Racing – минус 22 кг;

Пластиковый капот, усиленный карбоном – минус 7,2 кг;

Углепластиковые пороги – минус 1 кг;

Диффузор из полимеров – минус 386 гр;

Алюминиевые кулаки задней подвески – минус 4,66 кг;

Карбоновые ковши – минус 15 кг.

Тираж спецверсии Hyundai i30 N Project C, созданной исключительно для европейских заказчиков, будет ограничен в 600 экземпляров.

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