Один з найбільш перспективних стартапів нової ери перейшов від концептів до серійних машин, поповнивши ряди електро-брендів.

Гонконгська марка Byton представила у Франкфурті серійний варіант електричного кросовера M-Byte, продажі якого стартують на початку наступного року. Виробник наполягає, що це не кросовер.

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M-Byte називають SIV – Smart Intuitive Vehicle і відносять до електрокарів преміум-класу. При цьому Byton M-Byte матиме досить помірний цінник, який починатиметься з 45 тисяч євро. Виробник заявляє про свою готовність вийти на ринки США та Європи, однак трапитись це може не раніше 2021 року, хоча в Азії новинка буде доступна вже в першій половині 2020-го.

За “Smart” в електрокарі відповідають “розумні” поверхні спереду і ззаду, які з часом перетворяться на частину системи комунікації автомобіля з іншими учасниками руху, а поки використовуються для відображення статусу зарядки батареї.

Фото: Byton M-Byte / Motor1, InsideEVs, Motor

Центральний елемент інтер'єру M-Byte – ввігнутий 48-дюймовий монітор на всю ширину передньої панелі. Управляти системою можна за допомогою голосу, жестів, фізичних кнопок, розпізнавання емоцій і сенсорних екранів, один з яких розташований на кермі. Оце і є Intuitive.

Передні крісла в M-Byte можна розвернути на 180 градусів, а в цілому внутрішній простір автомобіля влаштований за принципом вітальні. Опційно буде доступна чотиримісна конфігурація з двома роздільними кріслами позаду.

Фото: Byton M-Byte / Byton

Базова версія Byton M-Byte буде оснащена 272-сильним електромотором, який приводить в рух задню вісь. Далекобійність у 260 кілометрів забезпечує батарея на 72 кіловат-години. Продуктивніша версія моделі пропонує 408 коней потужності і запас ходу у 435 кілометрів, завдяки акумулятору на 95 кіловат-годин.

Виробництво кросоверів буде налагоджено на новому заводі в провінції Цзянсу. Площа виробничого майданчика складає 800 тисяч квадратних метрів, а потужність – 300 тисяч автомобілів на рік.

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