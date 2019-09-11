У цього прототипа в арсеналі чимало незвичних сьогодні речей, однак з часом вони стануть невід'ємною частиною транспорту.

Марсохід? Місячний ровер? Експедиційний кемпер? Позашляховик? Усього потроху. Концепт Audi AI TRAIL Quattro змушує нас прийняти майбутнє.

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Два лобових скла, незвичайні колеса та відсутність колісних арок, смартфон власника у якості панелі приладів і частини бортової системи автомобіля, штучний інтелект з автопілотом і електрична силова установка, бортові дрони-розвідники, чотирьохточкові паски безпеки, зйомні легкі задні крісла, багажник на прозорому даху… творці цього концепта, здається, знайшли спосіб подорожувати у часі й підгледіли дещо в майбутньому. Чи просто прихопили AI TRAIL Quattro з собою, повертаючись в наш час.

Фото: Audi AI TRAIL Quattro Concept / Сarscoops

До складу силової установки AI TRAIL входять чотири електричних мотор-колеса, які разом продукують 435 к.с. Батарея, розміщена в підлозі, дозволяє проїхати до 500 км по рівній поверхні і до 250 км по пересіченій місцевості. При цьому на бездоріжжі допомагають адаптивна підвіска і система контролю тиску в шинах, яка підлаштовується під тип поверхні під колесами.

Фото: AI TRAIL Quattro Concept / Audi

Штучний інтелект концепта відрізняється адекватною оцінкою власних можливостей і якщо на шосу він здатен перебрати на себе сто відсотків контролю, то на бездоріжжі віддасть управління водію.



Автомобіль з високою кабіною та великою площею скла має чудову оглядовість. Та якщо до якогось об’єкта неможливо буде під’їхати, на допомогу прийдуть дрони-розвідники. На борту їх 5. Вони оснащені камерами і ліхтарями і можуть знаходити і освітлювати дорогу попереду, передаючи зображення на бортовий монітор – тобто, смартфон власника.



Після прибуття до місця призначення AI: TRAIL Quattro можна використовувати для облаштування табору. Задні сидіння, виконані у вигляді гамаків, виймаються з салону. Можна зняти і внутрішні лампи, виконані в формі переносних ліхтарів з вбудованими екшен-камерами. Ну а брудну поклажу можна заховати в спеціальний ізольований відсік в задній частині кузова.

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