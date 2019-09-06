Розробка буде представлена у Франкфурті. Вона орієнтована на автономні транспортні засоби і являє собою, скоріше, концепцію.

Компанія Continental представить на автосалоні у Франкфурті останню версію архітектури Integrated Interior Platform (IIP), що демонструє автомобільний кокпіт майбутнього.

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IIP являє собою комплексне рішення для програмного і аппараттного забезпечення, яке об'єднує безліч підсистем в одному високопродуктивному комп'ютері, повідомляє Motor.

Integrated Interior Platform допоможе автовиробникам створити загальну апаратно-програмну платформу, яка контролює роботу різних дисплеїв і онлайн-сервісів. Розробка Continental дозволяє одночасно керувати кількома операційними системами з різними вимогами до безпеки і надавати потрібну інформацію в залежності від обраного режиму руху. Крім того, платформа масштабується під конкретні потреби.

Фото: концептуальний кокпіт від Continental / Continental

Експериментальний кокпіт Continental підтримує управління жестами, виводить на дані з камер бокового огляду і, завдяки технології віртуалізації, дозволяє безпечно запускати програми сторонніх розробників. В ручному режимі руху для водія і пасажира доступні різні додатки і інформаційні блоки, а в безпілотному кокпіт перетворюється в мобільний офіс або розважальний центр.

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