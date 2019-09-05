Аби водії не забували там своїх дітлахів та домашніх улюбленців.

У деяких брендів ця система вже є обов’язковою для окремих моделей, але за шість років вона буде в кожному новому автомобілі.

Читайте також: Ford пропонує перетворити дверку багажника на кінотеатр

Безпека дітей повинна стати головним пріоритетом, і цього тижня Альянс Автовиробників (Auto Alliance) та Асоціація глобальних автовиробників виступили з пропозицією впровадити обов’язкову систему контролю задніх крісел. Її завдання – нагадувати водієві про те, що на задньому сидінні є жива істота, коли, після поїздки, мотор заглушений а водійська дверця відкрита.

Учасники Асоціації домовились, що в усіх автомобілях, включаючи вантажні, в яких є другий ряд крісел, будуть обладнуватись такою системою, починаючи з 2025 року.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), у 2018 році внаслідок теплового удару під час сидіння в транспортному засобі загинули 53 дитини. До вересня цього року вже зафіксовано 38 таких випадків.

Дивіться також: Прощавайте свічки запалювання – вітаємо плазмові пульсари (відео)

Ці трагедії спонукали кількох виробників запропонувати впровадження відносно нової функції. Повідомлення можна побачити на екрані інформаційно-розважальної системи чи приладової панелі, також воно дублюється звуковим сигналом.

General Motors вже застосовує данну систему у своїх автомобілях з 2016 року. Цього року компанія Hyundai також виступила з заявою про впровадження системи у всіх своїх моделях з 2022 року. У Subaru поки що лише Forester 2020 матиме таку функцію. Функція Rear Door Alert вже застосовується у новому Nissan Pathfinder.

До альянсу Auto Alliance входять BMW Group, FCA, Ford Motor Company, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Porsche, Toyota, Volkswagen та Volvo. Членами асоціації, крім вищеназваних, також є Aston Martin, Bosch, Byton, Denso, Ferrari, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Local Motors, Maserati, McLaren, Nissan, PSA, Subaru, та Suzuki.

Також цікаво: Toyota впроваджує систему, що врятує тих, хто плутає педалі