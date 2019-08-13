Навіть якщо в машині усього дві педалі, ніхто не застрахований від помилки випадково натиснути не ту, що потрібно.

Інженери компанії Toyota розробили технологію активної безпеки, здатну підстрахувати водіїв, які плутають педалі газу та гальма.

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За даними Національного поліцейського управління країни, минулого року з вини неуважних водіїв пенсійного віку на дорогах загинуло 460 осіб. Щонайменше 17 людей стали жертвами водіїв, які переплутали педалі газу і гальма. У травні 2019 року питання скорочення кількості таких аварій піднімалось на нараді з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

“Тойота” запропонувала рішення: функція автомобільної системи безпеки “придушить” потужність та не дозволить різко прискоритися, якщо розпізнає попереду пішохода, велосипедиста чи іншу перешкоду. Захисна система буде доступна в якості опції і рекомендована літнім водіям віком від 70 років.

Нова функція активної безпеки з'явиться на серійних автомобілях Toyota вже в кінці цього року. В першу чергу, додатковим захистом будуть оснащуватися гібриди Prius і Aqua, найбільш популярні у відповідної вікової аудиторії. Однак за бажанням покупця ця опція може бути додана до списку обладнання будь-якого вже випущеного сучасного автомобіля. Стартова ціна системи – менше 50 тисяч ієн (близько 450 доларів США).

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