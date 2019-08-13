Даже если в машине всего две педали, никто не застрахован от ошибки случайно нажать не ту, что нужно.

Инженеры компании Toyota разработали технологию активной безопасности, способную подстраховать водителей, которые путают педали газа и тормоза.

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По данным Национального полицейского управления страны, в прошлом году по вине невнимательных водителей пенсионного возраста на дорогах погибли 460 человек. По меньшей мере 17 человек стали жертвами водителей, которые перепутали педали газа и тормоза. В мае 2019 года вопрос сокращения количества таких аварий поднимался на совещании с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

“Тойота” предложила решение: функция автомобильной системы безопасности “подавит” мощность и не позволит резко ускориться, если распознает впереди пешехода, велосипедиста или другое препятствие. Защитная система будет доступна в качестве опции и рекомендована пожилым водителям возрастом от 70 лет.

Новая функция активной безопасности появится на серийных автомобилях Toyota уже в конце этого года. В первую очередь, дополнительной защитой будут оснащаться гибриды Prius и Aqua, наиболее популярные у соответствующей возрастной аудитории. Однако по желанию покупателя эта опция может быть добавлена к списку оборудования любого уже выпущенного современного автомобиля. Стартовая цена системы – менее 50 тысяч иен (около 450 долларов США).

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