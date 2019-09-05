Чтобы водители не забывали там своих детей и домашних любимцев.

У некоторых брендов эта система уже является обязательной для отдельных моделей, но за шесть лет она будет в каждом новом автомобиле.

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Безопасность детей должна стать главным приоритетом, и на этой неделе Альянс Автопроизводителей (Auto Alliance) и Ассоциация глобальных автопроизводителей выступили с предложением ввести обязательную систему контроля задних кресел. Ее задача – напоминать водителю о том, что на заднем сидении есть живое существо, когда, после поездки, мотор заглушен а водительская дверь открыта.

Участники Ассоциации договорились, что во всех автомобилях, включая грузовые, у которых есть второй ряд кресел, будут оборудоваться такой системой, начиная с 2025 года.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), в 2018 году в результате теплового удара во время сидения в транспортном средстве погибли 53 ребенка. До сентября этого года уже зафиксировано 38 таких случаев.

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Эти трагедии побудили нескольких производителей предложить внедрение относительно новой функции. Сообщение можно увидеть на экране информационно-развлекательной системы или приборной панели, также оно дублируется звуковым сигналом.

General Motors уже применяет данную систему в своих автомобилях с 2016 года. Вэтом году компания Hyundai также выступила с заявлением о внедрении системы во всех своих моделях с 2022 года. У Subaru пока только Forester 2020 будет иметь такую функцию. Функция Rear Door Alert уже применяется в новом Nissan Pathfinder.

В альянс Auto Alliance входят BMW Group, FCA, Ford Motor Company, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Porsche, Toyota, Volkswagen и Volvo. Членами ассоциации, кроме вышеназванных, также являются Aston Martin, Bosch, Byton, Denso, Ferrari, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Local Motors, Maserati, McLaren, Nissan, PSA, Subaru, и Suzuki.

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