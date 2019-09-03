Хоча американський виробник свою ідею тільки запатентував, а чи втілить колись у життя – невідомо, та абсолютно нічого не заважає скористатись нею в приватному порядку вже зараз.

Пікнік на природі з переглядом кінофільму на великому екрані – хіба ж не чудова ідея? Для її реалізації не потрібні передові технології чи дорогі гаджети, лише проектор, полотно та попкорн.

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Патентна заявка Ford liftgate projector пояснює, що пересувний персональний кінотеатр можна облаштувати, вбудувавши у дверку багажника проектор. Він під’єднується до мультимедійного комплексу і відтворює будь-яке зображення чи відео. Для кращого ефекту пропонується облаштовувати систему в дверях, що підіймаються вгору при відкритті.

Фото: кінотеатр в автомобілі / Ford

В той же час, подібний кінокомплекс можна зробити й кустарно, причому не обов’язково вбудовувати проектор у дверку – його можна закріпити на стелі багажника, або встановлювати тимчасово на заздалегідь розміщених кріпленнях. Якщо зробити це, наприклад, з Rolls-Royce Cullinan, то ще й сидіти можна прямо в багажнику.

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