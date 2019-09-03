Хотя американский производитель свою идею только запатентовал, а воплотит ли когда-то в жизни – неизвестно, совершенно ничего не мешает воспользоваться ею в частном порядке уже сейчас.

Пикник на природе с просмотром кинофильма на большом экране – разве не замечательная идея? Для ее реализации не нужны передовые технологии или дорогие гаджеты, только проектор, полотно и попкорн.

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Патентная заявка Ford liftgate projector объясняет, что передвижной персональный кинотеатр можно обустроить, встроив в дверку багажника проектор. Он подключается к мультимедийному комплексу и воспроизводит любое изображение или видео. Для лучшего эффекта предлагается обустраивать систему в дверях, поднимающихся вверх при открытии.

Фото: кинотеатр в автомобиле/ Ford

В то же время, подобный кинокомплекс можно сделать и кустарно, причем не обязательно встраивать проектор в дверку – его можно закрепить на потолке багажника, или устанавливать временно на заранее размещенных креплениях. Если сделать это, например, с Rolls-Royce Cullinan, то еще и сидеть можно прямо в багажнике.

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