Страшна статистика: у США кожні 10 днів в замкнутій машині гине одна дитина. З початку року вже зафіксовано 29 таких випадків.

Звуковий сигнал і повідомлення на екрані автомобілів Nissan нагадають водіям перевірити задні сидіння, аби уникнути можливої трагедії.

Один з таких випадків трапився цього тижня: 10-річний хлопчик подзвонив у поліцію з замкненої машини, що стояла під палючим сонцем і розігрілась всередині до 50 градусів за Цельсієм. Та у більшості випадків в машині залишають немовлят, що не можуть собі зарадити. Жертвами недбальства стають не лише діти, а й домашні тварини.

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Аби запобігти таким трагедіям у Nissan знайшли простий і дієвий спосіб – звукове й візуальне нагадування, коли двигун заглушений, трансмісія у режимі стоянки, а передні дверцята машини відчинені. Система отримала назву Rear Door Alert і вже застосовується у новому Nissan Pathfinder. До складу системи входить датчик, що контролює відчинення задніх дверей: якщо на початку поїздки вони відкривались, а після зупинки – ні, система подасть особливий звуковий сигнал, аби нагадати водію про необхідність перевірити задні сидіння.

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