Спеціалісти компанії BMW освоюють нові методи контролю якості та діагностики. Одна з останніх розробок – автомобільний томограф.

Баварці продовжують освоювати не цілком звичайні методи контролю і вивчення легковиків як серійних, так і тестових прототипів. Пару років тому вони впровадили повністю роботизований оптичний вимірювальний комплекс, а тепер в BMW пішли ще далі - створили першу в галузі роботизовану рентгенівську установку, здатну просвітити машину в будь-якому бажаному ракурсі і виявити найтонші особливості в з'єднаннях різних деталей. Раніше для схожого аналізу була потрібна розбирання дослідних зразків, часом з розрізанням частин.

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Щось подібне в минулому році з'явилося у Даймлера, але там рентгенівська система менш гнучка і призначена для зйомки краш-тестів. У BMW же створили рухливу установку з чотирьох роботів-маніпуляторів. Вони працюють парами (випромінювач і приймач) і спільно роблять кілька тисяч віртуальних розрізів в різних площинах. Далі кадри складаються в тривимірну модель і використовуються для аналізу зварних, різьбових і клейових з'єднань, результатів забарвлення і тому подібних завдань.

Німці пояснюють, що часом навіть фарбування машини з нагріванням при сушінні може вплинути на ряд з'єднань всередині. Томографія дозволяє відстежити ці зміни, не руйнуючи автомобіль. Оперативність і гнучкість системи повинна прискорити впровадження нових матеріалів або технологічних процесів. Адже результат будь-якої зміни в зварюванні, склеюванні або в параметрах деталей - відразу видно на екрані. Втім, не зовсім відразу: фахівці ще мають виловити потрібну їм інформацію з тисяч кадрів. Зараз баварці працюють над системою штучного інтелекту, яка аналізувала б дані з томографа автоматично.