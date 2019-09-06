Разработка будет представлена во Франкфурте. Она ориентирована на автономные транспортные средства и представляет собой, скорее, концепцию.

Компания Continental представит на автосалоне во Франкфурте последнюю версию архитектуры Integrated Interior Platform (IIP), что демонстрирует автомобильный кокпит будущего.

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IIP представляет собой комплексное решение для программного и аппаратного обеспечения, которое объединяет множество подсистем в одном высокопроизводительном компьютере, сообщает Motor.

Integrated Interior Platform поможет автопроизводителям создать общую аппаратно-программную платформу, которая контролирует работу различных дисплеев и онлайн-сервисов. Разработка Continental позволяет одновременно управлять несколькими операционными системами с разными требованиями к безопасности и предоставлять нужную информацию в зависимости от выбранного режима движения. Кроме того, платформа масштабируется под конкретные нужды.

Фото: концептуальный кокпит від Continental / Continental

Экспериментальный кокпит Continental поддерживает управление жестами, выводит на данные с камер бокового обзора и, благодаря технологии виртуализации, позволяет безопасно запускать программы сторонних разработчиков. В ручном режиме движения для водителя и пассажира доступны различные приложения и информационные блоки, а в беспилотном кокпит превращается в мобильный офис или развлекательный центр.

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