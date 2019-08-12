Корейський кросовер заслужив вищу оцінку.

Американський Інститут страхування безпеки на дорогах (IIHS) провів перше для себе випробування автомобіля з водневим двигуном. Піддослідний – Hyundai Nexo, отримав найвищу оцінку Top Safety Pick +.

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Для того, аби отримати право на найвищий рейтинг, транспортний засіб повинен досягти “хороших” рейтингів у шести випробуваннях на справність, включаючи невеликі передні перекриття ліворуч та праворуч, помірні перекриття спереду, збоку, міцність даху, стійкість підголівників та сидінь. Він також потребує чудових оцінок у тесті на запобігання лобовому зіткненню та добру роботу оптики. Усі перевірки Nexo витримав з честю.



“Його стандартна система запобігання фронтальному зіткненню отримала кращий рейтинг. Транспортний засіб уникнув зіткнень на швидкостях 20 та 40 км/год, а також має систему попередження про лобове зіткнення, яка відповідає критеріям Національної адміністрації безпеки дорожнього руху”, – відзначають у IIHS.



Фото: результати тестів IIHS для Hyundai Nexo / знімок екрану

Базова вартість водневого Nexo у США становить 58 300 доларів. Така комплектація оснащена стандартними світлодіодними фарами, 17-дюймовими легкосплавними дисками, синтетичною шкірою, передніми сидіннями з підігрівом та електрорегулюванням, а також безліччю систем допомоги водінню.



Фото: Hyundai Nexo / Hyundai

Наповнення резервуару воднем займає 5 хвилин, а повний бак дозволяє проїхати до 612 км. Силова установка кросовера продукує 161 к.с. та 394 Нм крутного моменту. Прискорення від 0 до сотні займає 9,5 секунд.

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