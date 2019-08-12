Корейский кроссовер заслужил высшую оценку.

Американский Институт страхования безопасности на дорогах (IIHS) провел первое для себя испытания автомобиля с водородным двигателем. Подопытный – Hyundai Nexo, получил высшую оценку Top Safety Pick +.

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Для того, чтобы получить право на наивысший рейтинг, транспортное средство должно достичь “хороших” рейтингов в шести испытаниях на исправность, включая небольшие передние перекрытия слева и справа, умеренные перекрытия спереди, сбоку, прочность крыши, устойчивость подголовников и сидений. Он также требует отличных оценок в тесте на предотвращение лобового столкновения и хорошую работу оптики. Все проверки Nexo выдержал с честью.



"Его стандартная система предотвращения фронтального столкновения получила лучший рейтинг. Транспортное средство избежало столкновений на скоростях 20 и 40 км/ч, а также имеет систему предупреждения о лобовом столкновении, которая соответствует критериям Национальной администрации безопасности дорожного движения”, – отмечают в IIHS.



Фото: результаты тестов IIHS для Hyundai Nexo / снимок экрана

Базовая стоимость водородного Nexo в США составляет 58 300 долларов. Такая комплектация оснащена стандартными светодиодными фарами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, синтетической кожей, передними сиденьями с подогревом и электрорегулировкой, а также множеством систем помощи вождению.



Фото: Hyundai Nexo / Hyundai

Наполнение резервуара водородом занимает 5 минут, а полный бак позволяет проехать до 612 км. Силовая установка кроссовера продуцирует 161 л.с. и 394 Нм крутящего момента. Ускорение от 0 до сотни занимает 9,5 секунд.

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