Во Франкфурте баварская марка показала водородный концепт кроссовера с большими шансами на конвейер.

Попытки выпустить электрокар на водороде у BMW были и раньше, однако на этот раз речь не о выставочном образце или ограниченной серии, а о массовом производстве кроссовера на водороде.

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Еще в 2013 году BMW договорилась с Toyota о совместной работе над водородным приводом. С 2015 года проводятся испытания этой силовой установки и теперь понятно, что баварцы готовы вывести в свет свою первую "водную" модель.

Носителем силовой установки на первых порах может стать кроссовер BMW X5 – именно он был выбран для демонстрации во Франкфурте. Однако со временем баварцы могут выпустить и полностью самостоятельную модель Hydrogen-автомобиля.

Фото: BMW i Hydrogen NEXT / BMW

Концепт i Hydrogen NEXT мало чем отличается от обычного X5 актуального поколения. А заглянуть под капот кроссовера немцы не позволили, сообщив лишь, что восстановить запас водорода можно будет менее чем за четыре минуты, а запас хода будет превышать все существующие показатели (у Toyota Mirai, например, он составляет 750 км).

Серийное производство водородного электрокара намечено аж на 2025 год, а в 2022 году может быть выпущена лимитированная серия подобных авто.

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